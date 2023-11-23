Недавно в телеграм-каналах и СМИ появилась видеозапись, сделанная украинским военным в окопе под Авдеевкой. Он снял ролик под артиллерийским огнем, попрощался со своими родными и близкими и сообщил, что уже не вернется домой.

Запись обошла все западные СМИ, а позже выяснилось и имя военнослужащего. Это 19-летний Артем Заболотный, который в том бою был ликвидирован вместе со всем своим подразделением.

О гибели бойца сообщили украинские телеграм-каналы. Он нес службу помощником гранатометчика.

Киев продолжает нести колоссальные потери, виноват в которых, по мнению многих западных экспертов, президент Украины Владимир Зеленский. Именно он продолжает отказываться от дипломатического урегулирования конфликта, стремясь остаться при власти и продолжать контролировать финансовые потоки с Запада. Никакого дела до Артема Заболотного ему, разумеется нет.