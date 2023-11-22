Несколько дней назад российские военные использовали 170-метровый подкоп, чтобы взять под контроль бункер противника под Авдеевкой. Военный корреспондент Павел Кукушкин опубликовал видеозапись этого боя, передает портал aif.ru.

Тактика подкопов использовалась еще во времена Первой мировой войны и хорошо себя зарекомендовала в условиях позиционных боев. Российские военные взяли ее на вооружение, чтобы захватывать самые на первый взгляд неприступные позиции противника.

Сперва они подорвали часть вражеского бункера, а затем, благодаря заранее подготовленному подкопу, из ниоткуда вышли прямо на противника и застали его врасплох.

Это позволило ликвидировать большинство боевиков ВСУ и взять под контроль хорошо укрепленную позицию.