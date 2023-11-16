Уральский блогер Александр Лещев из Краснотурьинска записал на своей страничке в социальной сети эмоциональное видео, в котором рассказал о своих переживаниях в связи с утратой в результате смертельного ДТП под Екатеринбургом своей супруги Виктории.

«Я две бутылки водки выпил – ниче не берет, таблетки не берут. Я просто с ума схожу. Она была очень хорошей, настоящая жена, Виктория Андреевна – всегда ее с уважением так называл. Это я косепор, я и квартиру купил, деньги на карте, машину, думал, не дай бог что со мной произойдет, девочки мои будут в порядке. Она говорила: “Ты дурак, еще всех переживешь”. Я отвечал: “Нет, это всё для вас готовлю”», – рассказал Александр.

По его словам, последний раз он видел свою жену живой вечером 14 ноября, когда собирался на работу в ночную смену. При этом он посоветовал жене поехать за товаром для своего магазина одежды в Екатеринбург на автобусе из-за выпавшего снега, поскольку считал этот вариант более безопасным.