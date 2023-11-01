На Украине высокоточным ударам подвергаются исключительно военные объекты или инфраструктурные объекты, которые киевский режим использует в военных целях для складирования боеприпасов и размещения личного состава ВС Украины. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, все страны могут лично убедиться в текущей обстановке на Украине спустя практически два года активных боевых действий и секторе Газа спустя всего три недели конфликта.

«Вы наперебой сегодня кричите о разрушенных украинских городах и якобы неизбирательных российских ударах. Хочу попросить вас не полениться и залезть в интернет почитать украинские новости, посмотреть телевидение, там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходит транспорт, работают школы и госпитали, разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действия украинской ПВО, о чем мы уже сегодня и не только сегодня говорили. И это спустя почти два года специальной военной операции, которую мы начали для того, чтобы остановить войну Киевского режима против населения Донбасса», – сообщил Небензя.

При этом российский постпред при ООН призвал всех посмотреть на сюжеты из сектора Газа, который «Израиль пытается сровнять с землей в течение всего лишь трех недель». По его словам, любой желающий увидит «разрушенные, сожженные дотла города, больницы и школы» в Палестине.