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Румынская армия на учениях намеревалась задействовать первый полученный от США зенитно-ракетный комплекс Patriot, однако вышел конфуз. ЗРК сработал только два раза, после чего умолк, рассказало Радио Румынии.

В задачи экипажа комплекса ПВО входило уничтожение учебных воздушных целей. Он успешно сбил первые две, но на третью не отреагировал. Ракета так и не стартовала.

Причину инцидента назвал командир полка ПВО Вирджил Тоша. Он пояснил, что заминка произошла из-за сбоев связи между ЗРК и командным пунктом.

На учениях, которые румынская армия сейчас проводит неподалеку от приморского города Констанца, присутствуют премьер-министр Марчел Чолаку, глава Минобороны Анджела Тылвэра и спикер Сената республики Николае Чукэ.

Соединенные Штаты передали Румынии 4 зенитно-ракетных комплекса «Пэтриот», однако пока на вооружение принят только один. Остальные три будут введены в строй поэтапно до конца следующего года.

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