После смерти второго дальнобойщика на границе с Польшей Украина направила в Варшаву официальную ноту, написал украинский посол Василий Зварыч на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Зварыч рассказал что на пропускном пункте Корчова из-за забастовки польских водителей образовалась огромная очередь, в которой и умер водитель. Причина его смерти пока не сообщается.

«Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», — заявил Зварыч.

Очереди образовались и на других пропускных пунктах, где польские водители блокируют проезд фурами. Они требуют аннулировать и тщательно проверить лицензии, которые украинские военные получили после февраля прошлого года. Также они хотят вернуть систему оформления разрешений для машин с Украины, сделав исключение только для гуманитарной помощи и военных грузов.