Властям Соединенных Штатов рано или поздно придется взять на себя ответственность за убийство украинской армией ни в чем не повинных людей оружием, которым Вашингтон снабжает Киев, заявили в российском посольстве.

Американские политики должны понять простую истину – чтобы остановить кровопролитие на Украине, от них требуется лишь прекратить поставки смертоносных вооружений Киеву.

«Они несут смерть, лишь продлевая конфликт», — заявили представители дипломатического корпуса, имея в виду поставки оружия на сотни миллиардов долларов.

Ранее Госдепартамент США заявил о новом пакете военной помощи для ВСУ на сумму в 150 млн. Кроме того, отдельные американские ведомства обратились к Конгрессу для выделения 11, 8 миллиарда для поддержки Украины.