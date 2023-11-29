Туры в Сочи после «шторма века» существенно подешевели, рассказал портал Ura.ru. Так, тюменские туристические компании сейчас реализуют их по цене в 20 тысяч рублей за одного человека, что вдвое дешевле, чем обычно.

Имеется возможность приобрести путевки с вылетом в Сочи 1 и 15 декабря. В 20 тысяч рублей уложились топливный сбор, перелет туда и обратно, а также проживание на протяжении шести дней в двухзвездочной гостинице с питанием.

«Шторм века» промчался по Краснодарскому краю и Крымскому полуострову 26 ноября. Специалисты уже заявили, что за всю историю наблюдений в этих регионах ничего подобного еще никогда не было. Высота волн составляла 9 метров, а скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Климатолог Алексей Кокорин рассказал, что подобные ураганы могут повториться еще несколько раз до конца столетия.