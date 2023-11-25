Украинские власти продолжают «создавать легенды и мифы». Они уже грозили погулять по набережной Ялты и даже проехать на танках на Красной площади. Обещание главы СБУ Василия Малюка разрушить Крымский мост – из той же серии, рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Виктор Литовкин.

Он напомнил, что руководитель СБУ заявил о «новых сюрпризах» для России и заявил, что «Крымский мост обречен». По мнению Литовкина, разрушить сооружение можно только ядерными ракетами, которых в распоряжении Киева нет.

Литовкин отметил, что можно не сомневаться в подготовке новых пакостей от Киева. Не исключено, что в результате очередного теракта конструкция моста получит повреждения. Но они будут оперативно устранены.