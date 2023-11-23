Соединенные Штаты намереваются поставить Украине планирующие бомбы GLSDB, разработанные специально для нанесения ударов по городам. Это высокоточные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, рассказал порталу Ura.ru полковник ВС РФ запаса Роман Насонов.

Эти бомбы, по словам эксперта, оснащены навигационной головкой самонаведения со встроенным GPS-приемником. Они имеют возможность маневрировать в полете. Поражающая мощь позволяет атаковать цели, находящиеся за преградой, то есть речь идет фактически о бетонобойных боеприпасах.

США разрабатывали снаряды GLSDB для эффективного использования в городской застройке. Они создавались как авиабомбы, но с возможностью наземного запуска с платформ HIMARS или MLRS. Дальность полета составляет 150 километров.