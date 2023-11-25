Российские ВС ведут активную подготовку к наступлению. Его целью будет освобождение контролируемых сейчас Украиной частей Херсонской и Запорожской областей, а также установление контроля над Харьковом, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Экс-разведчик и спецназовец пояснил, что именно эти три направления открывают хорошие перспективы для наступления. Поэтому российские ВС сосредоточат свое внимание на них. В настоящий момент продолжаются бои под Херсоном, где Киев предпринимает бесплодные попытки контратаковать, а также под Купянском, где российские ВС медленно, но уверенно продвигаются вперед.

Ранее о возможном освобождении Харькова и всей Харьковской области заявляли и другие эксперты.