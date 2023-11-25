Из-за политики президента Украины Владимира Зеленского граждане страны превратились в почти бесправную массу. Кроме того, все неугодные главарю киевского режима люди мгновенно исчезают в неизвестном направлении, за что отвечает СБУ, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он напомнил, что президент Зеленский заявил об отмене выборов на всех уровнях до полного завершения боевых действий. Он отлично понимает, что народ просто сметет его с поста и поэтому делает все возможное, чтобы удержаться в президентском кресле.

«Я не уверен, что на Украине вообще остались хоть какие-то права», – заявил бывший полковник ВС США.

Стоит также напомнить, что на Украине действует запрет на любые массовые собрания, так как Зеленский боится «нового майдана».