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Атомные электростанции России, которые располагаются ближе полутора тысяч километров от украинской границы, могут превратиться в цели для ВСУ. Киев будет задействовать для атак на АЭС ударные беспилотные аппараты, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что ВСУ уже «доставали» своими дронами самолетного типа аэродром в Энгельсе под Саратовом, а также пытались атаковать Курскую, Калининскую и даже Ленинградскую атомные электростанции. Это выдает одну из главных целей противника – устроить ядерную катастрофу, которая может оказаться масштабнее Чернобыльской.

«Все, что находится западнее, на расстоянии 1000 — 1500 км от украинской границы, все атомные электростанции могут попасть под бомбардировку украинскими беспилотниками», — приводит слова Баранца портал Ura.ru.

В зоне досягаемости, очерченной экспертом, находятся также Балаковская, Нововоронежская, Смоленская и Ростовская АЭС. Достать до Урала и Азиатской части Киев пока не в состоянии, так как у него нет дронов с дальностью более 1500 километров.

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