В автономном сообществе Андалусия сотрудниками испанской гражданской гвардии была задержана супружеская пара из Украины по обвинению в эксплуатации своих соотечественников в качестве домработниц. Об этом сообщает пресс-служба испанских правоохранительных органов.

Известно, что задержанная супружеская пара имеет украинское гражданство. Подозреваемых в удерживании в рабстве своих соотечественников граждан Украины задержали в населенном пункте Альхесирас. Сотрудники гражданской гвардии поместили подозреваемых в тюрьму без права внесения залога.

По предварительным данным, супружеская пара из Украины предлагала на своих страничках в социальных сетях работу няни в Испании украинкам. При этом после приезда в Испанию соискатели работы няни узнавали, что условия труда и работа не соответствуют заявленным. Испанские правоохранительные органы начали расследование в сентябре после обращения одной из пострадавших украинок. В настоящий момент уже известно минимум об 11 потерпевших.