Обострение конфликта на Ближнем Востоке приведет к уменьшению объемов военной помощи Киеву. Такое заявление сделал украинский политический обозреватель Андрей Золотарев.

Он отметил, что для Украины подобное решение Запада станет чрезвычайно болезненным.

«Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно», — цитирует политолога РИА Новости.

Напомним, Конгресс США принял решение по отдельности помогать Украине и Израилю, но президент Джо Байден собирается наложить вето на этот законопроект. Он уверен, что для Киева такой подход будет губительным.

Золотарев считает также. Он отметил, что если США и их союзники урежут помощь Украине, то следующем этапом станет попытка усадить Киев за стол переговоров для дипломатического урегулирования конфликта.