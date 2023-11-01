1 ноября Иордания отозвала своего посла из Израиля, что является для последнего весьма серьезным тревожным сигналом. В дипломатическом ведомстве страны заявили, что посол снова вернется лишь после окончания гуманитарного кризиса в секторе Газа, рассказал политолог Юрий Светов изданию «Известия».

Израиль, который ранее заключил мирное соглашение с Иорданией, очень надеялся, что это позволит нормализовать отношения и с другими соседними государствами. Ведь территория сектора Газа ранее принадлежала именно Иордании, которая отказалась от прав на нее для создания палестинской автономии.

Сейчас королевство отозвало посла, что указывает на серьезное обострение ситуации. Причем виноват в нем сам Израиль, который ведет себя слишком уж высокомерно. Он давно для себя решил, что будет поступать с соседними странами как ему вздумается, однако текущие события показывают, что таким образом поддержки Тель-Авиву не добиться.

Стоит напомнить, что 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем заявила Боливия. 1 ноября своих послов отозвали также Колумбия и Чили.