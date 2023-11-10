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Соединенные Штаты и их политика ведут Украину прямиком к военному поражению и потере новых территорий, заявил ранее немецкий отставной генерал Харальд Куят. Это его высказывание прокомментировал политолог Андрей Никулин, передает «Пятый канал».

Эксперт отметил, что чем дольше будет длиться конфликт, тем выше шансы на потерю новых территорий Украиной. В конечном итоге ей могут достаться лишь западные регионы, которые входили в Речь Посполитую. То есть, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.

«Это будет та самая Незалежная, которая им останется», – добавил Никулин.

Также он отметил, что Куят абсолютно прав насчет скорого продвижения ВС РФ к Одессе и к Приднестровью.

Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать с Украины, но наказание его все равно настигнет, уверен политолог. Действующему украинскому лидеру придется нести ответственность перед международным судом в Гааге.

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