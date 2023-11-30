Киев начинает понимать, что ему стоит задуматься о мире и поэтому постепенно готовит к этой мысли население страны. На программе «Новости.LIVE» об этом рассказал политолог с Украины Руслан Бортник.

Он отметил, что на Западе это поняли давно, но сейчас часть украинских политиков тоже все чаще говорят о мирных переговорах с Россией.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду», – цитирует политолога РИА Новости.

Также Бортник уверен, что подготовка к дипломатическому урегулированию на некоторых уровнях уже идет.

Западу не удалось склонить государства Глобального Юга к сотрудничеству против России. Кроме того, постепенно снижаются объемы помощи, из-за чего в Киеве начали задумываться о мире.