Вероятность очередного «Майдана» на Украине повышается буквально с каждым днем. Он вполне может начаться, причем совершенно неожиданно для президента Владимира Зеленского и всего киевского режима, заявил политолог Кость Бондаренко.

Он пояснил, что сейчас граждане Украины превратились в «кухонных диссидентов». Они не озвучивают критику власти публично, но активно обсуждают вранье киевского режима в тесном кругу. Причем делают это так, чтобы никто из посторонних не слышал.

Подобная обстановка может стать причиной внезапного взрыва. Если социально-экономическая ситуация начнет стремительно ухудшаться либо украинская армия потерпит крупное поражение на фронте, терпение народа лопнет.

Зеленский отлично понимает, что может возникнуть именно такая ситуация, и поэтому заранее заявил о возможном «Майдане-3». При этом он пытается обвинить в его организации Россию, но это вряд ли получится. Все дело в том, что РФ сейчас имеет очень слабое влияние на умы украинцев.