Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине была отвергнута Бельгией и Люксембургом из-за риска дестабилизации финансовой системы. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

«Мы вместе со странами “Большой семерки” и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», – отметил бельгийский премьер-министр Александр де Кро.

По его словам, для изъятия замороженных в ЕС российских активов необходимо правовая база, которая в настоящий момент отсутствует. Поэтому изъятие активов России в пользу Украины может вызвать тяжелые последствия для финансового и экономического сектора ЕС. Против изъятия замороженных российских активов также выступает Европейский центральный банк, Германия и Франция.

Вам может понравиться

В Тель-Авиве пассажирский лайнер совершил посадку во время работы «Железного купола»

Во время работы системы противоракетной обороны «Железный купол» в аэропорту Тель-Авива совершил посадку пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Телеграм-канале «Военный обозреватель». «Момент

У России есть все необходимое для полного уничтожения американских «Абрамсов» в зоне СВО

Первые фотографии американских тяжелых танков M1 Abrams, которые, согласно предварительной информации, были переданы четвертой отдельной танковой бригаде Вооруженных сил Украины, были опубликованы в Telegram-каналах. Однако наблюдатели отмечают, что передача украинским

В аэропорту Хельсинки мужчина выломал двери и бегал между припаркованными самолетами

В крупнейшем аэропорту Финляндии в субботу мужчина выломал двери, чтобы попасть на взлетную полосу. Об инциденте, произошедшем в Хельсинки-Вантаа, сообщает финское издание IltaLehti. «Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа