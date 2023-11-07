Инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине была отвергнута Бельгией и Люксембургом из-за риска дестабилизации финансовой системы. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

«Мы вместе со странами “Большой семерки” и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», – отметил бельгийский премьер-министр Александр де Кро.

По его словам, для изъятия замороженных в ЕС российских активов необходимо правовая база, которая в настоящий момент отсутствует. Поэтому изъятие активов России в пользу Украины может вызвать тяжелые последствия для финансового и экономического сектора ЕС. Против изъятия замороженных российских активов также выступает Европейский центральный банк, Германия и Франция.