Предприятие американского изобретателя Илона Маска в Буффало в американском штате Нью-Йорк, атаковали постельные клопы. Они атаковали сотрудников гигафабрики Tesla, которые пожаловались на невозможность работать из-за нашествия паразитов.

По словам рабочих, клопы появились на предприятии еще в начале ноября. Но руководство компании игнорировало жалобы до тех пор, пока они не стали массовыми. В социальных сетях практически каждый день публикуются все новые фото и видео с множеством паразитов на фабрике.

Руководство решило предпринять меры для защиты сотрудников, пытаясь травить клопов, но вышло еще хуже. Рабочие стали жаловаться на ухудшение состояния, проблемы с дыханием и другие симптомы интоксикации организма. Впрочем, по словам менеджеров, химические реагенты опасны для здоровья человека лишь первые 15 минут. После этого они вредят лишь клопам, которых таким образом удастся изгнать с завода.