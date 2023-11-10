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Друзья и родные российской певицы Аллы Пугачевой собрались на праздновании 18-летия ее крестницы Алины Галкиной.

Вечеринка прошла на Кипре, где Примадонна вместе со своими близкими отпраздновала важное событие. После визита в Россию певица отправилась в Латвию, а затем на остров в Средиземном море, где веселилась в кругу семьи.

Алина Галкина опубликовала в социальных сетях фотографию с торжества, на которой она в синем мини-платье позирует вместе с братом. На фото присутствуют муж Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), а также их дети Лиза и Гарри. В этот особенный день родные Аллы Пугачевой наслаждались радостной и праздничной атмосферой.

Сама Примадонна пришла на мероприятие в позитивном настроении, надев при этом темное нарядное платье и стильную шляпу.

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