На белорусском направлении Киев сосредоточил 120-тысячную группировку сил. Соответствующие данные сообщил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов во время своего выступления в нижней палате белорусского парламента.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка “Север” с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», – заявил Молостов.

По его словам, в окрестностях украино-белорусской границы киевский режим использует как подразделения регулярной армии, так и добровольческие формирования. Приграничную территорию украинская сторона использует для отстоя и переформирования подразделений, которые впоследствии отбывают в зону боевых действий.

«Продолжается ряд мелких провокаций … исключающих пересечение госграницы, но тем не менее … Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – резюмировал Молостов.