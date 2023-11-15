16-летний школьник из Екатеринбурга, который подозревается в двойном убийстве, ранее был замечен в применении в девочке физической силы из-за ревности. Подруга убитой рассказала, что он также заявлял о ненависти к ее матери, так как та была против отношений дочери с парнем.

Подруга рассказала порталу E1, что однажды школьник ударил девочку по лицу, так как она не захотела с ним гулять. Также он часто конфликтовал с ее матерью, которая не хотела, чтобы дочь с ним встречалась.

Портал Ura.ru рассказал, что отношения между 16-летним подростком и 14-летней школьницей начались за три месяца до трагедии. За сутки до убийства в доме, где жил парень, слышали крики девушки.

По одной из версий следствия подросток приревновал школьницу к старшему брату и зарезал ее. Также он подозревается в убийстве матери девушки, совершенном в тот же день. Парень рассказал все своему другу, а тот передал историю брату, связавшемуся с полицией.