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Подаривший боевые гранаты помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову (предположительно – полковник Тимченко) пояснил, почему выбрал именно такой презент.

Он заявил, что сам придумал столь оригинальный подарок, так как Частякова было сложно чем-то удивить. Гранаты он запаковал в деревянную коробку и преподнес имениннику.

При этом он предварительно сообщил Частякову, что в коробке именно боевые гранаты, что подтверждается показаниями троих присутствующих на праздновании дня рождения. По информации тг-канала «Общественное», помощник главкома ВСУ показал одну из гранат своем 13-летнему сыну, который начал крутить кольцо.

По словам главы МВД Игоря Клименко, Частяков забрал опасную игрушку у сына и выдернул кольцо. Раздался взрыв. Помощник Залужного в результате погиб, подросток находится в больнице.

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