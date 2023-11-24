Снайперы морского пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ обеспечили прикрытие штурмовых подразделений под Угледаром. Кроме того, они сорвали ротацию ВСУ, не позволив перебросить к городу свежие силы, передает «Пятый канал».

Прикрытие штурмовиков позволило бойцам выбить украинских военных с позиции. Снайперы подобрались на минимальное расстояние к противнику и застали его врасплох. Боевики ВСУ даже не успели оказать сопротивление и понять, откуда их обстреливают.

Такой же эпизод попал на видео под населенным пунктом Никольское, где снайперы внезапно атаковали врага и открыли путь к его позициям подразделениям штурмовиков.

В районе Артемовска отлично отработали десантные отряды, которые использовали барражирующие боеприпасы для нанесения ударов по противнику, скрывающемуся в хорошо укрепленных блиндажах.