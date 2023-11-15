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Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября на 318-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. На трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, Госавтоинспекции, скорой помощи и МЧС. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины аварии, повлекшей гибель людей. Движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.

Известно, что рейсовый автобус №509 «Краснотурьинск – Карпинск – Екатеринбург» выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон едущего впереди автомобиля, после чего столкнулся с фурой.

В результате столкновения погибли водитель автобуса и пассажир. Еще нескольких пассажиров и второго водителя автобуса сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу Верхней Пышмы. Прокуратура области начала проверку инцидента.

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