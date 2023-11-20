Военнослужащие одной из рот ВСУ связались с российскими бойцами на частоте 149.200 «Волга». В результате подразделение сдалось в плен в полном составе, рассказал военный корреспондент Андрей Добровольский.

Он сообщил, что речь идет о подразделении ВСУ, участвовавшем в боевых действиях под Авдеевкой. Массовая сдача в плен произошла в ночь на 19 ноября.

Ветеран спецназа Добровольский заявил, что частота «Волга» начала работать летом текущего года. Она дает возможность украинским военным сообщать о своем желании сложить оружия. За время работы эта частота спасла жизни сотням военнослужащих ВСУ, не желающий погибать из-за преступных приказов своего командования.

Под Авдеевкой сейчас продолжаются ожесточенные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, но они не в состоянии сдерживать натиск ВС РФ, которые уже вошли в город.