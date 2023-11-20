Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие одной из рот ВСУ связались с российскими бойцами на частоте 149.200 «Волга». В результате подразделение сдалось в плен в полном составе, рассказал военный корреспондент Андрей Добровольский.

Он сообщил, что речь идет о подразделении ВСУ, участвовавшем в боевых действиях под Авдеевкой. Массовая сдача в плен произошла в ночь на 19 ноября.

Ветеран спецназа Добровольский заявил, что частота «Волга» начала работать летом текущего года. Она дает возможность украинским военным сообщать о своем желании сложить оружия. За время работы эта частота спасла жизни сотням военнослужащих ВСУ, не желающий погибать из-за преступных приказов своего командования.

Под Авдеевкой сейчас продолжаются ожесточенные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, но они не в состоянии сдерживать натиск ВС РФ, которые уже вошли в город.

Вам может понравиться

МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу, победительницу «Евровидения-2016»

МВД России объявило в розыск Народную артистку Украины Джамалу (настоящее имя – Сусана Джамаладинова). В 2016 году певица стала победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение» с композицией «1944». По какой статье

«Солнцепеки» ВС РФ выжигают укрепрайоны ВСУ на южно-донецком направлении

На минувшей неделе положение украинской армии на всех направлениях фронта описывалось фразами «Везде сложно» и «Мы у конца веревки». Первую произнес президент Украины Владимир Зеленский, назвавший семь участков, на которых

Политолог Бондаренко предупредил, что майдан на Украине может начаться неожиданно

Вероятность очередного «Майдана» на Украине повышается буквально с каждым днем. Он вполне может начаться, причем совершенно неожиданно для президента Владимира Зеленского и всего киевского режима, заявил политолог Кость Бондаренко. Он