Почему детские браки в США поддерживают и консерваторы, и прогрессивисты

Абсолютное большинство законодателей в Соединенных Штатах против запрета вступать в брак с несовершеннолетними. Лишь в 10 штатах имеются законы, запрещающие супружеские отношения с лицами моложе 18-ти. Источник: The Hill.

В 14 лет Женевьева Мейер стала проводить время с соседом, чтобы отдохнуть от беспокойной домашней жизни в своей семье. Вскоре ее отношения с соседом, 42-летним разведенным отцом двоих детей, переросли в сексуальные. В конце концов ее мать узнала об этом и позвонила в полицию.

Но мать пришла к выводу, что именно Женевьева «разрушила жизнь этого человека», соблазнив его, поэтому сосед и мать девушки в конечном итоге решили, что он женится на Женевьеве, чтобы с него были сняты любые уголовные обвинения.

Взамен сосед обеспечил мать очень юной невесты долей в прибыли от своего бизнеса по обрезке деревьев. Женевьева Мейер (ниже ее добрачное фото), которой сейчас 43 года, была шокирована, когда мать рассказала ей о выгодной сделке с соседом.

«Моей немедленной реакцией было: 14-летние замуж не выходят», – вспоминает она. «Но я оказалась неправа».

Несовершеннолетние невесты Америки

Ежегодно в Штатах тысячи детей и подростков вступают в законный брак: так с 2000 по 2018 год замуж вышло почти 300 000 несовершеннолетних, согласно исследованию 2021 года, проведенному НКО Unchained at Last, оказывающей помощь юным американкам в отказе от принудительно навязываемых браков.

Эти цифры были просчитаны на основании данных о брачных свидетельствах. Большинству этих несовершеннолетних на момент бракосочетания было 16-17 лет, но, по данным Unchained at Last, детей в десятилетнем возрасте тоже принуждали к вступлению в брак.

По данным НКО, у девочек значительно больше шансов выйти замуж до 18-ти, чем у мальчиков. Из всех несовершеннолетних, вступивших в брак за 2000-2018 гг., 86% были девочками и 14% – мальчиками. Большинство этих девочек стали супругами мужчин в возрасте.

«Это происходит каждый день», – заявила Фрейди Рейсс, глава Unchained at Last. «И некоторые из причин связаны с этими устаревшими, архаичными и опасными законами, которые поощряют все это».

До 2017 года брак до 18-ти был законным во всех 50 американских штатах. С того времени 10 штатов утвердили законы, запрещающие эту практику. Первым был Делавэр, повысивший брачно-возрастной минимум до 18 лет и ставший первым штатом, полностью запретившим детские браки.

Следующим стал Нью-Джерси, а после Миннесота, Пенсильвания, Род-Айленд, Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут и только что Мичиган. Во всех этих штатах допустимый брачный возраст определен с 18 лет.

Однако более половины штатов Америки по-прежнему разрешают 16- и 17-летним вступать в брак при наличии родительского согласия, по данным НКО «Центр правосудия Тахири», занимающегося защитой женщин и девочек, сталкивающихся с гендерным насилием.

Кроме того, по данным центра, в 10 американских штатах детям до 16 лет разрешено начинать супружеские отношения при разрешении суда, а в четырех штатах минимальный брачный возраст снижается, если девочка беременна.

Что касается восьми американских штатов, включая Вашингтон и Калифорнию, то там минимальный брачный возраст вообще отсутствует.

Юридические лазейки на уровне федерального законодательства также позволяют продолжать заключать детские браки. Например, по данным Госдепа США, в Америке не существует минимального возраста для обращения с заявлением на визу для иностранного супруга или невесты.

В результате, по словам Фрейди Рейсс, многих молодых американок используют, чтобы помочь пожилым иностранцам получить визу.

Законодатели поддерживают браки с несовершеннолетними

Хотя некоторые американские штаты приняли законы, усложняющие вступление в брак с несовершеннолетними, в остальных штатах принятие подобных законопроектов оказывается непростой задачей, поскольку этому препятствуют как консервативные, так и прогрессивные политики.

Ранее в 2023 году, к примеру, республиканцы Западной Виргинии отклонили законопроект, запрещающий брак для несовершеннолетних в этом штата. Противники законопроекта утверждали, что подростковые браки являются неотъемлемой частью культуры Западной Виргинии.

Майк Стюарт, сенатор-республиканец штата, был среди тех, кто проголосовал против законопроекта весной 2023-го. Он заявил, что его мать вышла замуж, когда ей было 16, и «шесть месяцев спустя появился я. И с тех пор я самый удачливый парень в мире», – сообщает «Ассошиэйтед Пресс».

Тем временем республиканцы Вайоминга выступили против изменения законодательства штата в части повышения минимального брачного возраста до 16 лет. По их мнению, это может ограничить родительские права и свободу вероисповедания.

В 2017-м Крис Кристи, тогдашний губернатор Нью-Джерси, аналогичным образом объяснил наложение вето на законопроект, запрещающий вступление в брак для лиц младше 18-ти, поскольку «это противоречило бы религиозным обычаям».

«Существует некоторая предполагаемая угроза религиозной свободе», – прокомментировала это утверждение политиков Энн Уорнер, президент «Международного центра исследований женщин». «Только мы говорим о правах человека, которые не противоречат религиозной свободе».

В Калифорнии, напротив, противодействие более высокого брачного возраста исходит от более прогрессивных групп, включая «Американскую федерацию планирования семьи», «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) и «Детский юридический центр».

Эти группы утверждают, что введение возрастного требования для вступления в брак может вызвать последующую отмену конституционных или репродуктивных прав.

По данным телесети PBS, в 2017-м руководство ACLU заявило в своем протесте против калифорнийского законопроекта о запрете детских браков, что этот проект «без необходимости и необоснованно нарушает фундаментальные права брака при наличии достаточных оснований».

Дженнифер Воннакотт, представитель калифорнийского филиала «Американской федерации планирования семьи», заявила для The Hill, что ее организация «решительно поддерживает защищенность молодежи от любых видов злоупотреблений».

«Мы поддерживали предыдущие усилия по созданию гарантий против эксплуатации, работая с авторами законопроектов, чтобы гарантировать, что эта защита не препятствует репродуктивным правам тинейджеров и их способности принимать решения, что будет лучше для них, для их здоровья и жизни», – добавила она.

Энн Уорнер выступила против этого аргумента, отметив, что браки с участием несовершеннолетних используются не как реализация репродуктивных прав подростками, а как прикрытие для жестокого обращения с детьми и контроля над ними.

Несовершеннолетним необходимо согласие родителей или разрешение суда, чтобы вступить в брак, и зачастую голоса подростков не слышны, когда они предстают перед секретарем суда или окружным регистратором, чтобы заключить брак, заявила Уорнер.

«Это не право молодежи, которое с энтузиазмом реализуется несовершеннолетними», – подчеркнула она. «Это лазейка в законе, используемая для эксплуатации подростков под видом брака».

Так было и с Женевьевой Мейер, сообщившей, что ее мать дала свое согласие, подписав что-то «похожее на разрешение» и передав его будущему мужу 14-летней дочери. Их брак был оформлен в здании суда г. Джексон (штат Миссисипи), когда у большинства сотрудников был обеденный перерыв.

По словам женщины, они с первым мужем в конечном итоге развелись, когда ей было 22 года.

Она не уже помнит, как подписывала свидетельство о браке, но у Женевьевы есть копия этого документа. «На нем моя детская подпись», – сказала она.