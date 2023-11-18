Украинские власти силой мобилизуют украинцев, которые не хотя идти на фронт. На передовую часто бросают больных и совершенно не подготовленных новобранцев, причем им приходится идти в «мясные штурмы» без поддержки техники, артиллерии и авиации.

Пленный украинец Николай Кравченко рассказал, что даже инвалидность не останавливает военкоматы – они забирают всех, кто не заплатил довольно крупную сумму денег.

По словам военного, в его подразделении были переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2» и «Стрела-3», однако их просто носили с одной позиции на другую, так как пользоваться этим вооружением никто не умел. Именно поэтому подавляющее большинство боевиков ВСУ сдается в плен – у них просто нет другого выхода.

«Нас посылают, как дураков, на мясо, как бараны идем на бойню. Назад пойдешь – свои будут стрелять уже», – пояснил пленный.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 тысяч украинских мужчин сумели сбежать из страны. Еще 21 000 человек пытались это сделать, но были пойманы на границе.