Пленный украинский военный Валерий Вавко рассказал, что получил ранение, из-за которого у него теперь парализована нижняя часть тела. Из-за этого его упрямо не вносят в списки на обмен.

Боец сообщил, что его мобилизовали в Хмельницком в 2022 году. Он попал в 95-ю десантно-штурмовую бригаду на должность механика-водителя. В боях под Кременной военнослужащий получил ранение в спину, что и привело к параличу. Российские военные оказали всю необходимую помощь пленному.

На Украине Вавко не вносят в списки на обмен уже четвертый месяц. Киевские власти не хотят забирать «трехсотых» с серьезными ранениями и увечьями, так как им потом придется оказывать помощь и поддержку.