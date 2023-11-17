Пленный украинский военный Валерий Вавко рассказал, что получил ранение, из-за которого у него теперь парализована нижняя часть тела. Из-за этого его упрямо не вносят в списки на обмен.
Боец сообщил, что его мобилизовали в Хмельницком в 2022 году. Он попал в 95-ю десантно-штурмовую бригаду на должность механика-водителя. В боях под Кременной военнослужащий получил ранение в спину, что и привело к параличу. Российские военные оказали всю необходимую помощь пленному.
На Украине Вавко не вносят в списки на обмен уже четвертый месяц. Киевские власти не хотят забирать «трехсотых» с серьезными ранениями и увечьями, так как им потом придется оказывать помощь и поддержку.
«Говорили, что, так как мы трехсотые не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал боец агентству ТАСС.