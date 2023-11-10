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Украинский боевик, оказавшийся в плену, призвал сослуживцев бросать оружие и разъезжаться по домам.

Он рассказал, что татуировки с нацистской символикой ему набили силой в тюрьме. Мужчина отсидел срок за кражу, затем попал под мобилизацию. По его словам, это вполне нормальное явление, среди мобилизованных новобранцев сейчас очень много заключенных.

Сперва боец рыл окопы, но затем его перебросили на более опасный участок, где нужно было удерживать опорник ВСУ. С задачей справиться не удалось. Военнослужащий попал под удар российского БПЛА, получил ранение и сдался в плен.

Также боевик рассказал, что российские военные фактически спасли ему жизнь. После сдачи в плен по нему и по другим сложившим оружие военным открыли огонь свои же. Однако бойцы ВС РФ эвакуировали пленных в безопасное место, оказали первую медицинскую помощь и накормили.

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