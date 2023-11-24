В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован один из командиров националистического батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) с позывным «Чили». Уничтожить его удалось благодаря сведениям, полученным от пленного боевика нацбата.

Бойца «Кракена» российские военные взяли в плен на Артемовском направлении. Он рассказал, где располагаются места постоянной дислокации батальона, а также выдал численность подразделения.

Кроме того, боевик сообщил, что националистический батальон снабжается западными автоматами SCAP-L и CZ, а также другим оружием натовского образца.

После анализа полученной информации по выданным пленником позициям был нанесен удар. В результате около 100 боевиков «Кракена», включая командира с позывным «Чили» были ликвидированы.