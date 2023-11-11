Морпехи ВСУ, взятые в плен российскими бойцами после высадки на Левом берегу Днепра, рассказали, что их командиры отказались отправляться вместе с ними и при этом дали недостоверные координаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пленного украинского солдата Михаила Золина, на Левобережье он прибыл на моторной лодке. В плен был взят российскими солдатами. «Нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было», – рассказал военнопленный.

Его сослуживцы также рассказали, что их командиры во время данной операции остались в тылу. Они уверили украинских бойцов, что на точке назначения их должны встретить другие украинские военнослужащие. По словам украинских бойцов, их отправили на Левый берег якобы для осуществления помощи в эвакуации раненных.

Ранее МО РФ сообщало, что ротой российской группировки «Днепр» на Херсонском направлении под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова было уничтожено подразделение 36-й бригады морской пехоты ВСУ, направленной с целью закрепления на левобережье Днепра. 11 украинских военнослужащих были взяты в плен. В ходе боя старший лейтенант Арсаланов получил ранения.