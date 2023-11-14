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Ради достижения «тела мечты» без изнурительных тренировок мужчинам необходимо пройти процедуру хирургической коррекции фигуры с помощью собственной жировой ткани пациента – липофилинг. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал пластический хирург центра инновационной медицины DMC Иван Чесалин.

«Иногда мужчине даже в результате изнурительных тренировок и диет не удается избавиться от жировых отложений в определенных зонах и нарастить мышечную массу. А такое случается нередко и может быть связано с анатомическими особенностями тела и врожденной конституцией», – заявил врач.

По словам эксперта, процедура липофилинга или липоскульптуры в сочетании с липосакцией позволит любому мужчине получить «тело мечты». Лишний жир из проблемных мест можно переместить, например, в зону ягодиц, омолодить лицо, сделать более выразительными скулы и подбородок.

«Если у мужчины ростом 180 см вес составляет 130 кг, и мы имеем дело с избыточным количеством жировой ткани. За одну операцию убрать такие излишки жира и кожи и скорректировать тело до идеальных параметров невозможно – организму и коже нужно время на восстановление. Тогда работа будет постепенная – на каждом этапе будет определенная операция и коррекция одной зоны», – резюмировал Чесалин.

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