Ради достижения «тела мечты» без изнурительных тренировок мужчинам необходимо пройти процедуру хирургической коррекции фигуры с помощью собственной жировой ткани пациента – липофилинг. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал пластический хирург центра инновационной медицины DMC Иван Чесалин.

«Иногда мужчине даже в результате изнурительных тренировок и диет не удается избавиться от жировых отложений в определенных зонах и нарастить мышечную массу. А такое случается нередко и может быть связано с анатомическими особенностями тела и врожденной конституцией», – заявил врач.

По словам эксперта, процедура липофилинга или липоскульптуры в сочетании с липосакцией позволит любому мужчине получить «тело мечты». Лишний жир из проблемных мест можно переместить, например, в зону ягодиц, омолодить лицо, сделать более выразительными скулы и подбородок.