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Певица Алла Пугачева хоть и поспособствовала началу музыкальной карьеры исполнителя SHAMAN, но сейчас совсем не она занимается его продвижением, рассказала Александра Круглова, которая вместе с Ярославом Дроновым соревновалась в проекте «Фактор А».

Она пояснила, что и в эту программу Дронов пошел по рекомендации Валерии Брейтбург – педагога по вокалу и доцента кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных.

Жена композитора и продюсера Кима Брейтбурга была музыкальным руководителем и преподавателем в программе «Фактор А» и именно она усиленно продвигала Ярослава Дронова. Не исключено, что именно благодаря такому покровительству он достиг сегодняшних успехов, считает Круглова.

Что касается Аллы Пугачевой, она и SHAMAN давно не общаются и вообще вряд ли когда-то контактировали после «Фактора А».

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