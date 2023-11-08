В недавнем ледовом шоу, организованном Татьяной Навкой и с участием Петра Чернышева, случилось особенное событие: его дочь от Анастасии Заворотнюк впервые появилась на публике. Родители обычно стараются защищать девочку от общественного внимания, поэтому каждое ее появление вызывает восторг и интерес у зрителей.

Дочери Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк на момент события исполнилось пять лет. Впервые Мила была приведена на выступление своего отца в 2019 году, когда Татьяна Навка устроила для Петра и его дочери особенное сюрприз-приглашение на лед. Петр Чернышев прокатил девочку по арене под громкие аплодисменты и овации зрителей.

Недавно, после очередного выступления Петра, зрители снова оценили его дочь, и в Сети появились кадры, на которых фигурист держит Милу за плечи и позирует с ней для фотографий. На снимках видно, как Мила крепко держит в руках розового зайца, и несмотря на внимание зрителей, она выглядит спокойной. Многие фанаты Петра Чернышева заметили, что дочь становится все больше похожей на своего отца.

Все это радовало Петра, но многие также знают, что семья его супруги Анастасии Заворотнюк пережила непростые моменты. Анна, дочь Анастасии, ранее делилась своими переживаниями о состоянии матери и говорила о ее болезни.