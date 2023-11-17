Россия всегда открыта для уехавших за границу граждан. Открыта для всех, кроме врагов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что знаменитостей, которые уехали после начала специальной военной операции, постоянно ругали Россию, находясь за границей, помогали ВС Украины деньгами, россияне просто не захотят принимать

Он отметил, что так вели себя далеко не все сбежавшие из страны. Многие просто испугались или запутались, что является вполне нормальным для любого человека.

«Страх — это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях. Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», – заявил Песков.

Он также добавил, что из страны уехало не так много людей, как может показаться. Выехала лишь малая часть граждан.