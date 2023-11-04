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Россия ведет активный диалог с целью освобождения граждан РФ, оказавшихся заложниками в ходе конфликта между Палестиной и Израилем, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, дипломаты и политики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть захваченных радикалами ХАМАС россиян. Однако есть одна проблема – какой-то одной стороны, которая может принять быстрое решение и отпустить заложников, не существует. Поэтому требуется вести переговоры одновременно с несколькими сторонами и синхронизировать их позиции.

Ранее посольство РФ в Израиле сообщало, что в заложниках у ХАМАС находятся два гражданина России. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Погибли с начала конфликта 20 россиян.

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