В течение последних лет государственные органы США всерьёз заинтересовались изучением паранормальных явлений и поисками следов инопланетян. В Конгрессе тему НЛО поднимали три раза, а Пентагон и вовсе создал специальное подразделение для изучения паранормальных явлений. Об этом в своем материале сообщает журнал Scientific American.

Автор статьи отмечает, что к популяризации темы исследований загадочных феноменов причастны консервативные миллиардеры. Например, 79-летний предприниматель Роберт Бигелоу убедил Пентагон вложить 22 миллиона долларов в исследования полтергейста, а также поиски инопланетян и оборотней на своем ранчо в Юте.

Примечательно, что некоторые фразы, которые фигурировали в псевдонаучных исследования бизнесмена Бигелоу, прозвучали во время выступления бывшего сотрудника Национального управления военно-космической разведки США Дэвида Груша 26 июля в Конгрессе США.

По словам Груша, лидеры многих стран в мире знают о существовании пришельцев и даже ведут охоту за внеземными технологиями. Груш отметил, что сотрудники спецслужб и военные США выполняют задания отдельных секретных проектов, входящих в состав более крупных программ, связанных с исследованиями НЛО. Поэтому даже сотрудники ЦРУ не всегда обладают полнотой картины.