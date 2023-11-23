Учитель школы в населенном пункте Янгильдино (Чувашская Республика) стала знаменитостью из-за способа преподавания своего предмета. Педагог с 20-летним стажем нашла способ заинтересовать своих учеников изучением чувашского языка.

Анжела Московцева создала собственную методику изучения чувашского языка и чувашской литературы. На уроках преподаватель решила преподносить стихи чувашских авторов, ловко переложив их на мелодии известных рэп-исполнителей. Ученики Анжелы Юрьевны теперь читают под музыку Snoop Dogg и Басты чувашские стихи.

«Моя главная задача — не делать из детей реперов, а научить читать их красиво и выразительно. С помощью музыки мы этого и достигаем», – рассказала преподаватель.

Чувашский язык является единственным живым языком из древнейшей булгарской группы. Число носителей данного языка, согласно официальным данным, сейчас составляет 700 тысяч. Но с каждым годом, к сожалению, количество носителей уменьшается.