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Во Львове в одном из медицинских учреждений произошел очередной языковой скандал. Раненому военнослужащему, который обратился за помощью к соседям по палате на русском языке, отказались звать медсестру.

Об этом рассказала подруга бойца, который находится в тяжелом состоянии.

«Не могу понять, как ненависть к русскому языку может сплотить нацию, да еще в такой тяжелый период», — возмущенно заявила женщина.

Напомним, на Украине регулярно вспыхивают подобные скандалы, причем масла в огонь подливают и известные политики. Так, бывшая депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала «утилизировать» всех, кто говорит на русском.

Тем удивительнее выглядит заявление главы СНБО Алексей Данилова, который признал невозможность запретить общение на русском языке. Он великодушно «разрешил» использовать его в быту.

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