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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на Украине еще остались «здоровые» силы, которые ждут своего часа, а сейчас они просто подавлены киевским неофашистским режимом. Придет время, и они расплатятся с палачами украинского народа – «порошенками», «зеленскими», «яценюками» и прочими. Об этом Патрушев заявил во время выступления на ВДНХ в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

«Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме Профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне», – отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также добавил, что они не смогут скрыться, как бывший СС-овец Гунька в Канаде, от справедливого суда. Кроме того, обязательно последует ответ за совершенные по заданию спецслужб Украины покушение на государственных и общественных деятелей России.

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