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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам патриарха, во время проведения обысков в доме его отца были найдены конспекты высших богословских курсов. В них слово «Бог» было написано с заглавной буквы. И этого в те времена было вполне достаточно, чтобы отправить человека в ссылку. Его отца отправили на Колыму. Глава РПЦ подчеркнул, что его отцу было легче отбывать в ссылке, так как он был наказан не за преступление, а за свою веру.

Ранее патриарх Кирилл высказал свое мнение о принадлежности к русскому народу. По его словам, она должна определяться именно православной верой. Данное заявление глава РПЦ сделал 7 ноября после проведения литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве. По словам патриарха, важно, чтобы люди относили свою принадлежность к русскому народу в сопровождении «глубокой православной веры».

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