Народный артист России Александр Пашутин подверг жесткой критике артистов, сбежавших из России. Актер упомянул о Максиме Галкине (признан Минюстом иностранным агентом), который вместе с Пугачевой и детьми сначала мигрировал в Израиль, а затем перебрались на Кипр, Об Андрее Макаревиче (внесен Минюстом в список иностранных агентов), поддерживающего Израиль в палестино-израильском конфликте и о Чулпан Хаматовой, которая перебралась в Латвию и активно высказывается против России.

«Мне об этих людях даже говорить противно после того, как они сбежали и везде горланили, что им стыдно, что они из России», – заявил актер. Он также добавил, что ни Хаматовой, ни Галкину, ни Макаревичу не свойственно чувство стыда, поэтому они и говорят мерзости о своей родине.

Пашутин также добавил, что на деньги, заработанные в России, эти артисты купили себе недвижимость за рубежом. «А тут они вдруг объявили себя патриотами – то Израиля, то Латвии, то еще чего-то. Это просто стыдоба. Для меня все эти люди – помоечные отбросы», – заявил актер.