Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России Александр Пашутин подверг жесткой критике артистов, сбежавших из России. Актер упомянул о Максиме Галкине (признан Минюстом иностранным агентом), который вместе с Пугачевой и детьми сначала мигрировал в Израиль, а затем перебрались на Кипр, Об Андрее Макаревиче (внесен Минюстом в список иностранных агентов), поддерживающего Израиль в палестино-израильском конфликте и о Чулпан Хаматовой, которая перебралась в Латвию и активно высказывается против России.

«Мне об этих людях даже говорить противно после того, как они сбежали и везде горланили, что им стыдно, что они из России», – заявил актер. Он также добавил, что ни Хаматовой, ни Галкину, ни Макаревичу не свойственно чувство стыда, поэтому они и говорят мерзости о своей родине.

Пашутин также добавил, что на деньги, заработанные в России, эти артисты купили себе недвижимость за рубежом. «А тут они вдруг объявили себя патриотами – то Израиля, то Латвии, то еще чего-то. Это просто стыдоба. Для меня все эти люди – помоечные отбросы», – заявил актер.

Вам может понравиться

Раненый при обстреле ВСУ военкор «Известий» Полторанин рассказал о самочувствии

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Он получил ранение и сейчас находится в больнице. Полторанин выразил благодарность врачам, которые сделали ему операцию, а также сообщил,

Чаепитие закончилось госпитализацией 8-месячной девочки из Москвы в больницу Петербурга

Москвичка приехала в Санкт-Петербург вместе со своей 8-месячной дочкой в гости к знакомым. Однако обычное домашнее чаепитие завершилось трагедией – по неосторожности мама облила горячим чаем своего ребенка. Об этом

Разведчик ВС РФ “Крест” Наемники из Польши заставляют украинцев идти в бой под Соледаром

Российский разведчик с позывным «Крест» рассказал РИА Новости о ситуации в войсках противника под Соледаром. Он отметил, что там находится много польских наемников, которые заставляют украинцев идти на минные поля