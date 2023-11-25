Ввоз автомобилей на территорию Российской Федерации по параллельному импорту прекращается из-за значительно увеличившегося утилизационного сбора и колебаний валютного курса. Совокупность данных факторов делает параллельный импорт автомобилей нерентабельным. Об этом сообщает портал «Автовзгляд» в своем материале.

Многие дилерские сети уже объявили о прекращении поставок новых автомобилей по схемам параллельного импорта. При этом потребители также не желают переплачивать за машины посредникам и перекупщикам. Поскольку автомобильный рынок в России постепенно начал восстанавливать свою структуру, то потребность в сером импорте сократилась.

Российский потребитель снова возвращается к привычной схеме покупки автомобиля у официального дилера с последующими гарантийными обязательствами. Ведь приобретенная машина по параллельному импорту была лишена гарантии и владельцы таких авто вынуждены обслуживать свои авто самостоятельно.