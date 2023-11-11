Своим последним решением популярная певица Тамара Гвердцители, достигшая 61 года, явно выразила свою политическую позицию. Стало известно, что ее гонорары за гастроли поступают из стран, ранее входивших в состав Советского Союза, при этом она предпочитает избегать взаимодействия с Россией.

В ближайшее время артистка планирует выступить, например, в Казахстане, но возвращение в страну, которая принесла ей известность и значительный доход, не входит в ее планы. Согласно источникам, Гвердцители даже расторгла сотрудничество со своей российской командой.

Тем не менее, она остается открытой для выступлений перед русскоязычной аудиторией в Тбилиси, ОАЭ или Стамбуле. Недавно она дала концерт перед русскоязычной публикой в Нью-Йорке. После периода в реабилитационной клинике, вызванного нервным срывом из-за утраты матери, артистка решила избегать поездок в Россию.