Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев опубликовал видео, на котором на вертолете гонял лосей и кабанов. Соответствующую видеозапись выложил Телеграм-канал Mash Batash.

На видеокадрах, снятых с вертолета, видно, как испуганные животные убегают по заснеженной местности от преследования. Видеозапись сопровождена веселым музыкальным рядом. По словам авторов поста, подобный ролик является уже не первым. Рафил Мавлиев прежде публиковал видеозаписи. На которых он гонял оленей, коров и лошадей на вертолете.

Отец мэра Уфы Ратмира Мавлиева Рафил имеет довольно большой бизнес. В Нефтекамске у него имеется сеть автомоек и фитнес-центр. Жители в шутку называют город Мавликамск.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Бурматов заявил, что за жестокое обращение с животными необходимо ввести уголовную ответственность, за которой последуют реальные сроки лишения свободы. Административную ответственность и штрафы стоит назначать только при очень незначительных нарушениях.