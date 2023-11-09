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Основатель студии «Салам» Михаил Саламов подтвердил, что певица Алла Пугачева действительно приезжала в Тверь.

«Была, да. Это не секрет полишинеля», – цитирует его агентство ТАСС.

При этом Саламов отметил, что раскрывать все подробности приезда Пугачевой в студию он не намерен.

Ранее ряд тг-каналов со ссылкой на звукорежиссера Игоря Лалетина, вместе с Саламовым основавшего студию в 1989 году, сообщил, что Пугачева не только приезжала в Тверь, но и записала несколько новых песен. При этом композиции якобы не предназначены для широкого круга слушателей.

Примадонна уехала из России весной прошлого года вместе с семьей. С тех она дважды приезжала в РФ. В мае 2023 года она присутствовала на похоронах Валентина Юдашкина.

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