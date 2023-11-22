Евросоюз должен честно признать очевидное – победить Россию не получится. И переходить к плану «Б» по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на мероприятии в Швейцарии, посвященном 90-летию издания Die Weltwoche.

Он отметил, что стратегия ЕС провалилась, Россия не собирается ничего менять в своей политике, а добиться победы над ней военным путем у Запада не получится. Именно поэтому единственным выходом для Брюсселя остается переход к плану «Б». Который, впрочем, в данный момент отсутствует.

Орбан пригрозил, что Венгрия полностью заблокирует вступление Украины в Евросоюз, а также помощь Киеву, если Брюссель не захочет менять стратегию. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты намереваются оставить объединенную Европу «один на один» с противостоянием на Украине, что приведет к непредсказуемым последствиям.